العثور على جثتين مجهولتي الهوية في جروثة غرب بنغازي

عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين مجهولتي الهوية في منطقة جروثة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا عن وجود الجثتين، تم التواصل مع الهلال الأحمر لنقلهما إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأوضحت المصادر، إن الجثتين مجهولتين الهوية ومتحللتين بشكل كامل، وتم التحفظ عليهما بقسم المشرحة بمستشفى الجلاء (ثلاجة حفظ الموتى) لعرضهما على الطب الشرعي، وإتخاذ الاجراءات اللازمه للتعرف على هويتهما.

يذكر أن أهالي منطقة جروثة غرب بنغازي، عثرو على عددًا من الجثث مجهولة الهوية في أماكن مختلفه بالمنطقة ، وأخرى مفصولة الرأس عن الجسد السنوات الماضية، بعد أن تمت تصفيتها في ذلك الوقت.