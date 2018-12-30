مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية والجنوبية

من اليسار مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريميدة بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الإنترنت)

أكدت مديرية أمن طرابلس أن الوفد الأمني الذي زار مدينة بنغازي «مكون من المنطقتين الغربية والجنوبية» وبرئاسة مدير أمن طرابلس العميد سالم قريمدة، مشيرة إلى أن الوفد الأمني «طرح مبادرة توحيد الجهود الأمنية».

وقالت المديرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، السبت، «المبادرة وطنية مهنية مؤسسية ينادي بها لفيف من ضباط الشرطة والأمن الأوفياء بهدف ترسيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني والشرطي بين كافة مكونات المؤسسة الأمنية في ربوع ليبيا».

وشمل الوفد الأمني «عديد الخبراء والمختصين الأمنيين من المنطقتين الغربية والجنوبية، بالإضافة إلي مدير أمن يفرن ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدير مكتب شؤون الضباط بوزارة الداخلية ورئيس مكتب العلاقات العامة بمصلحة الجوازات والجنسية» .

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى أن الوفد «عقد عديد الاجتماعات الفنية الموسعة ونوقشت فيها أبرز المواضيع والمختنقات والمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية ذات الطابع التظيمي والإداري والجنائي».

وأضافت: «نتج عن هذه الاجتماعات التوصل إلى عديد النتائج والتوصيات التي من شأنها حلحلة جل المواضيع الإستراتيجية التي طُـرحت في هذه الاجتماعات».

وأشارت المديرية إلى أن الوفد الأمني قام بـ«زيارة ميدانية لعديد المؤسسات الشرطية والأمنية في مدينة بنغازي مثل الإدارة العامة للتدريب، فرع المنطقة الشرقية للأمن المركزي، مركز شرطة الحدائق، مصنع ملابس الشرطة».

بالصور: اجتماع بين مديري أمن بنغازي وطرابلس بفندق تيبستي

وفي ختام الزيارة «قدم مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمدة إلى السيد مدير أمن بنغازي هدية رمزية متمثلة في درع كعربون تواصل وتعزيز ثقة وتكامل بين المديريتين».

الوفد الأمني المكون من المنطقتين الغربية والجنوبية الذي زار مدينة بنغازي. 28 ديسمبر 2018. (الإنترنت).

اجتماع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريميدة بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الإنترنت)

اجتماع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريميدة بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الإنترنت)