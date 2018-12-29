ملتقى ثوار 17 فبراير: نطالب بإطلاق أبناء مدينة الزاوية «المعتقلين في سجون السعودية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 11:55 مساء

طالب «الملتقى الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير» بإطلاق أبناء مدينة الزاوية «المعتقلين في سجون السعودية»، كما دعوا إلى «تنظيم وضبط نشاط الإعلام».

وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه ضرورة«تسليم جميع السجناء المعتقلين في سجون هذه الميليشيات في ظروف غير قانونية، وغير إنسانية إلى السلطات المختصة».

وعقد«الملتقى الوطني الليبي لثوار 17 فبراير» أعماله السبت بمدينة الزاوية، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابق عمر الحاسي، حيث أعلن المجتمعون تأسيس «التجمع الوطني الليبي».
 
ورفض المجتمعون «المماطلة والتباطؤ في تنفيذ اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار بالزاوية المتعلق بسحب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية بطرابلس».

وشدد المجتمعون على «رفض كل الترتيبات الأمنية الصورية التي تستهدف كسب الوقت لإعادة تدوير وتعزيز تمركز هذه التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة».

كما أكدو على «أن الحل في ليبيا يجب أن يكون حلًا سياسيًّا وليس عسكريًّا، ونتطلع إلى تسويات سلمية لمختلف النزاعات والخلافات في الوقت الذي نؤكد فيه أننا لن نتخلى عن المبادئ السامية التي انطلقت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير».

وأكد المجتمعون على «وحدة ليبيا، وأن المجتمع الليبي نسيج اجتماعي واحد؛ يضمن كافة الحقوق اللغوية والثقافية لكل المكونات (عرب وأمازيغ وطوارق وتبو)، ونرفض أي مشاريع أو قوانين أو ممارسات أو كيانات سياسية تتبنى أي دعوات إقليمية أو انفصالية، أو تعمل على تكريس انقسام ليبيا إلى ثلاثة أقاليم».

بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية

كما دعا المجتمعون إلى «تكثيف الجهود لحماية ومراقبة الحدود، والعمل على ضبط حركة الأشخاص والبضائع والمقدرات، عبر مختلف المنافذ، ومواجهة الهجرة غير القانونية، وتركيز الاهتمام بالجنوب الليبي والمناطق النائية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
واقعة «كافي كازا» تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل
ليبيا
قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة