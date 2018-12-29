وفد من «المقارحة» يبحث في بني وليد توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة

استقبال وفد قبائل المقارحة في بني وليد. (الإنترنت)

وصل، اليوم السبت، إلى مدينة بني وليد غرب البلاد، وفدٌ من قبيلة المقارحة للقاء أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة؛ من أجل مناقشة توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في كافة ربوع البلاد.

وشدد وفد قبائل المقارحة من الجبل الغربي والمنطقة الوسطى ومناطق الجنوب، خلال لقائهم في بني وليد على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق المصالحة الشاملة في كل أنحاء ليبيا «وفق الضوابط الاجتماعية ودون تدخل خارجي في شؤون البلاد».

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، سبل إمكانية حل بعض المشاكل العالقة والقائمة في بني القبلتين، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي تهم الشأن الليبي وكيفية حلحلتها.

وأُلقيت خلال اللقاء الذي أُقيم بقبيلة الزيادات في مدينة بني وليد، عديد الكلمات تناوب على إلقائها الضيوف وأعيان قبائل ورفلة والمقارحة.