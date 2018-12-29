الهلال الأحمر الليبي يؤكد وصول 12 طفلًا من أبناء عناصر «داعش» إلى القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 09:25 مساء

أكد الهلال الأحمر الليبي وصول 12 طفلًا من أبناء عناصر «داعش» الذين عُـثر عليهم في مدينة سرت عقب تحريرها من التنظيم الإرهابي في 2016 إلى العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما كشفته اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» قبل 9 أيام.

وقالت الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي في بيان أصدرته اليوم السبت «العملية جرت بالتنسيق بين الهلال الأحمرالليبي والمصري والصليب الأحمر في مالطا».

ولفتت الأمانة العامة إلى أن «السلطات المصرية سلمت الأطفال إلى ذويهم في مطار القاهرة».

وصول أطفال لعناصر من تنظيم «داعش» من ليبيا إلى مصر

وقدمت الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي «الشكر والتقدير لفرع الهلال الأحمر بمصراتة الذين قاموا برعاية الأطفال المذكورين في أحد مبانيه بمدينة مصراتة».

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