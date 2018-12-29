«داخلية الوفاق»: محاولات صرف النظر عن المخاطر الأمنية لن يفيد أحدًا في هذه المرحلة

شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني: «إن محاولات صرف النظر عن المخاطر الأمنية الملحة، لقضايا جدلية لا يمكن للوزارة أن تخرج فيها عن الأعراف الشرعية والأخلاقية والإنسانية لن يفيد أحدًا في هذه المرحلة بالذات».

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم السبت، «على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وما صادقت عليه الدولة الليبية من مواثيق واتفاقات دولية تضمن وتحمي الإنسان وحقوقه وتحقق أهداف ليبيا في هذا المجال».

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه «وإيمانًا منها بأهمية حقوق الإنسان أنشئت الوزارة إدارة تعنى بحقوق الإنسان من أجل حماية الضحايا من الانتهاكات والمخاطر». وجددت حرضها «على بذل الجهد من أجل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها في حماية المواطنين والمقيمين في ليبيا دون تفريق بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، وتسعى إلى أن تقوم بهذه الواجبات تحت القوانين واحترام لحقوق الإنسان».