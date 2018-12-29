صنع الله يترأس اجتماع «نفوسة للعمليات النفطية» ويناقش ميزانيتها للعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 08:04 مساء
اجتماع صنع الله مع إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية بمقر شركة الخليج في بنغازي. (الإنترنت)

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الاجتماع السنوي لإدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، اليوم السبت بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) في مدينة بنغازي، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن الاجتماع جرى خلاله عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة للعام 2018 وبرامج العمل، ومناقشة الميزانية المقترحة للعام 2019، وتطرق إلى الملاحظات الواردة في تقرير هيئة المراقبة.

وأشاد صنع الله في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، بجهود رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعاملين بشركة نفوسة للعمليات النفطية «في وضع الخطة التطويرية للقطع المستكشفة موضع التنفيذ في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، وحكمتهم في ترشيد الصرف بما يتلاءم مع أولويات بدء الإنتاج بحقول الشركة وبأقل التكاليف الممكنة».

وعبَّـر رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، محمد جمال الدين عبدالله، عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ما قدموه ويقدمونه من دعم للشركة على جميع الأصعدة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله حمد العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، ولجنة الملاك، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات وبعض المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

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