المجلس البلدي يحدد تسعيرة موحدة للعمالة في ترهونة ويحذر المخالفين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 29 ديسمبر 2018, 06:41 مساء
مدينة ترهونة. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي ترهونة، تسعيرة محددة لأسعار العمالة داخل نطاق البلدية في إجراء يستهدف من خلاله السيطرة على الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بالمدينة، محذرًا المخالفين للتسعيرة المحددة من المساءلة القانونية.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي ترهونة محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن البلدية شددت على ضرورة التقيد بالتعليمات والتسعيرة المحددة وعدم استغلال المواطن برفع الأسعار، وتوعدت بتطبيق النظام ومحاسبة من يثبت مخالفته للتعليمات والتسعيرة المحدد.

وأوضح سعيد أن «الأسعار الجديدة تمت بالتعاون مع مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي ببلدية ترهونة»، وبيَّـن أن الأسعار المحددة للعمالة من قبل المجلس البلدي هي: «بناء الطوب 40 قرشًا، اللياسة 5 دينارات من الخارج و3.5 من الداخل، بلاط أرضي 5 دينارات، سيراميك 8 دينارات، بناء المتر المسقوف 60 دينارًا، الطلاء 2.25 دينار، الغرافيت 3 دينار، العمالة العارضة باليومية 50 دينارًا لليومية».

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