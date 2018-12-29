السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار

عاود الدولار الأميركي تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، مطلع الأسبوع، بعد أن انهى الأسبوع الماضي على ارتفاع.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 4.38 ، 4.39 دينار، اليوم السبت، بانخفاض عما سجله الخميس بواقع 4.47 دينار و الأربعاء بنحو4.41 دينار

كما تراجعت العملة الأوروبية أمام الدينار، ليصل سعر صرف اليورو إلى خمسة دنانير، مقابل 5.04 دينار الخميس، و 4.96 دينار الأربعاء الماضي، حسب وسطاء ومتعاملين في السوق الموازية.

كذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.46 دينار اليوم السبت، مقابل 5.50 دينار الخميس الماضي، و 5.40 دينار الأربعاء، والدينار التونسي إلى 1.45 دينار، مقابل 1.47 دينار الخميس، و1.42 دينار يوم الأربعاء الماضي.

في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.84 دينار دون تغيير عما سجلته الخميس، وبفارق قرش واحد عن سعرها يوم الأربعاء الماضي.