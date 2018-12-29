السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 06:14 مساء

عاود الدولار الأميركي تراجعه أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، مطلع الأسبوع،  بعد أن انهى الأسبوع  الماضي على ارتفاع.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 4.38 ، 4.39  دينار، اليوم السبت، بانخفاض عما سجله الخميس بواقع 4.47 دينار و الأربعاء بنحو4.41 دينار

كما تراجعت العملة الأوروبية أمام الدينار، ليصل سعر صرف اليورو إلى خمسة  دنانير، مقابل  5.04 دينار الخميس، و 4.96 دينار الأربعاء الماضي، حسب وسطاء ومتعاملين في السوق الموازية.

كذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.46  دينار اليوم السبت، مقابل 5.50 دينار الخميس الماضي، و 5.40 دينار الأربعاء، والدينار التونسي إلى 1.45 دينار، مقابل 1.47 دينار الخميس، و1.42 دينار يوم الأربعاء الماضي.

في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.84 دينار دون تغيير عما سجلته الخميس، وبفارق قرش واحد عن سعرها يوم الأربعاء الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
حصاد 2018: بنغازي .. كثير من الأمن قليل من التنمية
ليبيا
«الوسط»: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة الكبيرة
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب وحلول ارتقاع درجة حرارة محرك السيارة فجأة