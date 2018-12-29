ورشة عمل حول حقوق المرأة في القانونين الدولي والليبي بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 29 ديسمبر 2018, 05:28 مساء
فعاليات ورشة العمل في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أُقيمت بقاعة مدرسة القدس بمدينة سبها، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان «حقوق المرأة في القانون الدولي والقانون الليبي» تحت إشراف فريق الدعم النفسي الاجتماعي فرع سبها بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بمحلة القرضة بحضور عدد من الناشطات وأعضاء منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وقال رئيس فريق الدعم النفسي والاجتماعي فرع سبها، أحمد قليوان لـ«بوابة الوسط»، إن هدف الورشة هو تسليط الضو على القوانين الليبيبة التي تدعم حق المرأة في مجال العمل والحياة اليومية من أجل أن تكون مدركة بها «حتى لا تتم ممارسة العنف عليها نتيجة جهلها بهذه القوانين».

وأضاف المستشار القانوني عقيلة محجوب، الذي قدم محاضرة خلال الورشة، لـ«بوابة الوسط» أن الفعالية تركزت على توضيح والتعريف بالعنف ضد المرأة وأسبابه وأنواعه، إلى جانب توعية المشارِكات بالنصوص القانونية التي تعالج ظاهرة العنف، مشيرًا إلى أنهم تطرقوا كذلك «إلى بعض النصوص القانونية الليبيبة التي تؤكد وجود عنف ضد المرأة ويجب تعديلها في القوانين الليبيبة».

ورأت رئيسة الشراكة المجتمعية في سبها، فاطمة العباسي، أنه «لازال هناك عدم إدراك ووعي حول قضية العنف ضد المرأة لدى النساء في الجنوب خاصة وليبيا عامة؛ بسبب عدم وجود ندوات ومحاضرات وورش عمل تستهدف النساء لتعريفهن بهذه القضية، إلى جانب عزوف النساء عن حضور مثل هذه الفعاليات التي تساهم في توعيتهن وتعريفهن بحقوقهن».

وقالت الدكتورة حنين سالم عثمان إحدى المشارِكات في الورشة لـ«بوابة الوسط» إن ثقافة التنديد بمفهوم العنف ضد المرأة في المجتمع «ضعيفة جدًّا» بسبب «عدم توعية الأهل للأبناء وتعريفهم بالحياة الأسرية».

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