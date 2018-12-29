حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين

ماذا حمل العام 2018 للمشهد الاقتصادي من أحداث؟.. وكيف كان تأثير هذه الأحداث على المشهد المضطرب منذ سنوات؟

سؤالان هامان في القراءة الاقتصادية لحصاد ليبيا في العام 2018، والتي شهدت تطورات هامة على الصعيد الاقتصادي والمالي، وسط ما تمر به البلاد من تطورات سياسية وأمنية بشكل شبه يومي.

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وبدأ التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لتنعكس نتائجه الإيجابية على سعر صرف الدينار، وأدي هذا التحسن إلى كبح جماح التضخم؛ إذ سجلت أسعار العملات الدولية الرئيسية في الربع الأخير من العام هبوطا قياسيا بنسبة 26 % أمام الدينار الليبي.

وفي 12 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الرئاسي اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، عقب اجتماع موسع جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي. كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (1300) للعام الجاري، والذي يوضح بعض تفاصيل البرنامج.

وتنص المادة الرابعة من البرنامج، على تخصيص نسبة من عائد بيع النقد الأجنبي في إطفاء الدين العام وسداد التزامات القائمة على الدولة.

ونص البند السادس من البرنامج على أن «يستثني من الرسوم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار قرض الرسوم. وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار».

وبعد أسبوع من اعتماد القرار، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج قرارا يقضي بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة الوفاق هو نتاج عمل لجنة شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مارس 2017 ، بهدف تحديد ومعالجة الإشكاليات الاقتصادية القائمة واقتراح التدابير الإصلاحية للاقتصاد الليبي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ومعالجة عجز الموازنة العامة في ليبيا.

ويهدف البرنامج أيضا إلى معالجة اختلال ميزان المدفوعات وتغطية الدين العام، وتنمية الإيرادات للمؤسسات السيادية عبر تنفيذ برنامج لتحصيل الضرائب بشكل فعال، إضافة إلى دعم تنمية القطاع الخاص للتخفيف من الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة.

وبعد 4 أشهر من صدور القرار، تفاعلت السوق السوداء مع قرار فرض رسم بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي، إذ هبطت أسعار عدد من العملات الدولية التي يكثر الطلب عليها، في مقدمتها الدولار الأميركي، فعلي سبيل المثال كان سعر صرف الدولار الأميركي 6.13 دينار قبل تطبيق القرار، ليواصل التراجع في الأسبوع الأخير ليصل إلى 4.27 دينار.

في الوقت نفسه، كبحت جماح التضخم بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية وتحسن إنتاج وأسعار النفط الخام في العام 2018، إذ سجل معدل التضخم انخفاضا إلى نسبة 9.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 25.9 في العام الماضي، فيما يتوقع المصرف المركزي انخفاضا ملحوظا لي متوقعا أن يصل إلى معدل سالب خلال الربع الرابع من العام 2018.

ويقول الرئيس السابق لهيئة سوق المال سليمان الشحومي إن «المعالجات النقدية التي أطلقت منذ أكتوبر 2018 ساعدت علي تحسين أوضاع أزمة السيولة الخانقة و خفضت بشكل كبير من فروق أسعار الصرف بالسوق الموازية وانعكس ذلك في تحسن ملحوظ في المستوي العام للأسعار وقلص من مستوى التضخم».

ولكنه قال « تبقى هذه المعالجة الوحيدة حتى الآن قاصرة على إيجاد حلول ناجعة على مستوى متطلبات الحياة اليومية للمواطن في كافة مناطق البلاد سواء بالمناطق الجنوبية التي تشهد احتقانا وارتفاعا شديدا في الأسعار، ونقصا في الوقود والدواء والغذاء».

واقترح الشحومي «إدراج باب خاص بالترتيبات المالية للبلديات في الميزانية، وتحويل الدعم إلى نقدي وتوزيعه وفقا للرقم الوطني، ومعالجة الحد الأدنى والحد الأعلى لمرتبات الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي» كما دعا إلى «وضع ضوابط للإنفاق من قبل وزارة المالية للبلديات، وإصدار قرار من المجلس الرئاسي مصاحب لقرار الترتيبات المالية يحدد مقدار الضريبة الجديدة على بيع الدولار».

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من جهته، اعتبر محافظ المصرف المركزي الأسبق رجب المسلاتي أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لن يحدث قبل أن تستقر الأوضاع في البلاد مع وجود حكومة واحدة ومؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية موحدة. وأوضح، أن «ما يروج له على أنه إصلاحات اقتصادية، لا يتعدى الوصول إلى حل خلاف بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن تسعيرة الدينار».