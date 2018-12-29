مواطنون في سرت يحتجون على «تجاهل» الحكومة معاناة مرضاهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 29 ديسمبر 2018, 03:30 مساء
جانب من الوقفة (محمود الصلاحي)

نظم عدد من أهالي مدينة سرت وقفة احتجاجية في وسط المدينة، احتجاجًا على «صمت الحكومات ووزارتي الصحة بالحكومة الموقتة والوفاق ولجان العلاج بالخارج» في مقابل معاناة مرضى الأورام والتليف الكبدي والأنيميا المنجلية، والذين باتت أعدادهم في تزايد مطرد بسرت، وفق المحتجين.

وذكر مراسل «بوابة الوسط» أن المشاركين بالوقفة رفعوا شعارات، كُتب على بعضها «من يتحمل معاناة مرضى الأورام بسرت.. أكثر من مائة وعشرين حالة مرضية وغيرها من الأمراض المستعصية».

وأصدر المشاركون بالوقفة بيانًا، أكدوا فيه استهجانهم «عدم اللامبالاة من حكومة الوفاق الوطني ووزارتي الصحة بحكومتي بالوفاق والموقتة ولجان العلاج بالخارج بخصوص معاناة المرضى»، وطالبوا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والإسراع في علاج هؤلاء المرضى في مراكز متقدمة، وإتمام الإجراءات المتعلقة بعلاجهم، وعدم المماطلة في إرسال التفويضات المالية الخاصة بذلك».

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