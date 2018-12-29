«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 03:15 مساء

دعا المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني، الأجسام المنتخبة لاغتنام الفرصة التاريخية لإيجاد مَخرج مشرف من المأزق الحالي، فهم يشعرون بأنهم في «انتقال لا ينتهي» يتطلب معه التوصل إلى دستور توافقي بعيدًا عن التهديدات والتدخلات.

واختلفت آراء الليبيين حول بدائل وضع الدستور التوافقي، فمنهم مَن دعا إلى العودة إلى دستور 1951 أو المعدل سنة 1963 كأساس دستوري، في حين يدعو البعض الآخر إلى تنظيم الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المعدل سنة 2014.

وفيما يلي نص المبادئ المنبثقة عن المسار التشاوري للملتقى بخصوص إنهاء المرحلة الانتقالية، كما وردت في التقرير النهائي.

إنهاء المرحلة الانتقالية:
1ـ ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والتوصل سريعًا إلى وضع مستقر ودائم.
2 ـ أدى فشل المنتخبين في التوصل إلى مَخرج من الأزمة القائمة إلى إحساس الليبيين بأنهم في انتقال لا ينتهي، وهو ما يستدعي أن تعمل كل الأجسام المنتخبة على اغتنام الفرصة التاريخية لإيجاد مَخرج مشرف من المأزق الحالي.
3ـ ضرورة التوصل إلى دستور توافقي مكتمل البناء يتم إقراره عبر التشاور بعيدًا عن كل التأثيرات والتهديدات والتدخلات بما يدعم الوحدة الوطنية.
4 ـ في سياق اجتماعات المسار التشاوري تعددت الآراء بخصوص مشروع الدستوري الحالي، إذ عبر بعض المشاركين عن تطلعهم للتوصل إلى دستور مكتمل البناء عبر الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، وهو ما يتطلب المسارعة في استصدار قانون الاستفتاء، في المقابل اعتبر قسم آخر من المشاركين أن هذا الاستفتاء من شأنه أن يوتر الوضع السياسي ويفاقم من الأزمة الحالية.
5 ـ في حال تعذر التوافق على دستور مكتمل البناء، يتفق الليبيون على ضرورة التوصل إلى أساس دستوري يتم إجراء الانتخابات على أساسه. وبهذا الصدد يدعو بعض المشاركين إلى العودة إلى دستور سنة 1951 أو دستور ١٩٥١ المعدل سنة 1963 كأساس دستوري، في حين يدعو البعض الآخر إلى تنظيم الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري لـ ٢٠١١ المعدل سنة 2014، وفي سياق مختلف النقاشات والمشاورات برزت آراء تدعو للاستفتاء على الفصول المتعلقة بتنظيم السلطات في مشروع الدستور الحالي بما يسمح بتنظيم انتخابات تؤدي إلى وضع دائم يسمح بحوار ليبي - ليبي حول الدستور النهائي.
5 ـ الرفض المطلق لأي مَخرج دستوري يخير الشعب الليبي بين احتمالي الاستقرار أو الفوضى، وهم يتطلعون بهذا المعنى إلى خارطة طريق تضعهم بين خيارين: الاستقرار أو الاستقرار أيًّا تكن الصيغ والأشكال.
7 ـ في كل الحالات، يجب مراجعة وتطوير الأجزاء التي يتم اختيارها كأساس دستوري من طرف خبراء من الأقاليم الثلاثة تكلفهم بذلك الأجسام المنتخبة، وقد تم التعبير عن هذا المقترح من طرف كل من دعوا إلى إجراء استفتاء على أجزاء من مشروع الدستور الحالي.
8 ـ في سياق انتهاء العهدة الانتخابية لجل البلديات نهاية سنة 2018 ، يجدر التعجيل بإجراء الانتخابات البلدية، وهو ما قد يتطلب العمل بالفصول المتعلقة باللامركزية من مشروع الدستور الحالي، وفي حال تعذر ذلك يمكن العودة إلى الإعلان الدستوري والقوانين القائمة.

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