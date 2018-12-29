«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)

دعا المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني، الأجسام المنتخبة لاغتنام الفرصة التاريخية لإيجاد مَخرج مشرف من المأزق الحالي، فهم يشعرون بأنهم في «انتقال لا ينتهي» يتطلب معه التوصل إلى دستور توافقي بعيدًا عن التهديدات والتدخلات.

واختلفت آراء الليبيين حول بدائل وضع الدستور التوافقي، فمنهم مَن دعا إلى العودة إلى دستور 1951 أو المعدل سنة 1963 كأساس دستوري، في حين يدعو البعض الآخر إلى تنظيم الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري المعدل سنة 2014.

وفيما يلي نص المبادئ المنبثقة عن المسار التشاوري للملتقى بخصوص إنهاء المرحلة الانتقالية، كما وردت في التقرير النهائي.