تشكيل لجنة لحل الانقسامات في المجلس البلدي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 29 ديسمبر 2018, 02:56 مساء
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، تشكيل لجنة تتكون من خمسة أعضاء من مجلس حكماء سرت وخمسة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني سرت، للتواصل مع أعضاء المجلس البلدي سرت لمعرفة أسباب الخلاف القائم بينهما، والتى أدت إلى انقسام المجلس البلدي سرت ومحاولة حلها ولم الشمل للأعضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الاجتماعى  لقبائل سرت برئاسة رئيس المجلس مفتاح مرزوق مع مديري عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بسرت، لحلحلة بعض المشاكل والانقسامات بين أعضاء المجلس البلدى سرت، والتي تسببت في إرباك العمل داخل البلدية.

وقال رئيس مجلس حكماء قبائل سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع خصص لبذل المساعي والجهود بين أعيان قبائل سرت ومؤسسات المجتمع المدنى بسرت لحل الخلافات بين أعضاء المجلس البلدي وانقسامهم الذي أثر على تقديم الخدمات في البلدية، واتخاد الإجراءات الإدارية والمالية بقرار جماعي وفق اللوائح القانونية المعمول به في لائحة وزارة الحكم المحلي.

وأوضح أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن توحيد الجهود وبذل المساعي بين مجلس الحكماء بسرت ومؤسسات المجتمع المدنى بسرت، لحل مشكلة انقسام المجلس البلدي، لما له من آثار سلبية أدت إلى تدني مستوى الخدمات بالبلدية وتفعيل رفع معاناة المواطنين أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت جراء حرب 2011 وحرب تحرير سرت من تنظيم «داعش».

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