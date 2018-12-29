البريقة لتسويق النفط تعلن اختتام دورتي التدريب التوجيهي للمستخدمين الجدد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 01:22 مساء
أعمال دورتي التدريب التوجيهي للمستخدمين الجدد. (صورة من البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، اختتام دورتي التدريب التوجيهي للمستخدمين الجدد.

وقالت شركة البريقة، في بيان صادر عنها اليوم، إن دورتي التدريب، تأتيان للتعريف باللوائح المعمول بها داخل الشركة والقوانين النافذة ذات العلاقة بالعمل وبيان أخلاقيات المهنة ومهارات التواصل وشئون السلامة المهنية والبيئة والإسعافات الأولية.

واختتمت دورة التدريب التوجيهي بمجموعتيها اللتان شرعتا بتاريخ الثاني من الشهر الجارِي حيث استمر البرنامج لمدة 15 يوماً بواقع 3 ساعات يومياً.

وقال إن المجموعة الأولى كانت بمقر مركز التدريب والتطوير أما الثانية فكانت بصالة السلامة بموقع مستودع رأس المنقار، مشيرة إلى أن الدورتين استهدفتا مجموعات من ( التشغيل والصيانة العامة والنقل البحري والسلامة المهنية والمطارات ومختبر الجودة والتسهيلات البحرية)، تحت تنفيذ متخصصين من كفاءات الشركة.

أعمال دورتي التدريب التوجيهي للمستخدمين الجدد. (صورة من البريقة لتسويق النفط)
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