بلدية طرابلس المركز تكشف سبب غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 12:30 مساء
بلدية طرابلس المركز تغرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء. (صورة من البلدية)

كشفت بلدية طرابلس المركز سبب غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء، مشيرة إلى أن رقم 14 هو عدد الشهداء الذين تم إعدامهم في الميدان من قبل قوات الاحتلال الإيطالي في 6 ديسمبر1911.

وقالت البلدية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تسمية الميدان بـ«ميدان الشهداء»، تكريما لذكراهم، مشيرى إلى أن السبب الذي دعى البلدية بإعادة غرس نفس العدد لإحياء الذكرى.

وكان عميد بلدية زليتن مفتاح حمدي أهدى بلدية طرابلس المركز 14 نخلة لغرسها بميدان الشهداء.

ونصب الاحتلال الإيطالي المشانق بميدان الشهداء بمدينة طرابلس في فجر يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 1911، وشنق 14 شهيدًا، ليستيقظ الليبيون على طابور من المشانق.

 

 

بلدية طرابلس المركز تغرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء. (صورة من البلدية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
حصاد 2018: بنغازي .. كثير من الأمن قليل من التنمية
ليبيا
«الوسط»: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة الكبيرة
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة