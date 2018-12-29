حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس

انتقل الصراع على الملف الليبي بين فرنسا وإيطاليا في العام 2018 من تنافس في المواقف حيال الأزمة إلى حرب منصات دولية، فكانت المحصلة النهائية للعام الجاري انعقاد لقاء باريس في شهر مايو الماضي، ومؤتمر باليرمو في شهر نوفمبر من العام نفسه، دون نتائج واقعية على الأرض.

وفي حين أطلقت منصة باريس إطاراً زمنياً غير واقعي لإجراء الانتخابات في 10 ديسمبر الماضي، وهو ما لم يتحقق بطبيعة الحال، أما في مؤتمر باليرمو فقد حضرت جميع الأطراف السياسية وغاب الحل، ومع فشل المنصتين في التوصل إلى حل نهائي للأزمة، يبدو أن جميع الأطراف تمد جسور الحل إلى العام 2019 عبر الملتقى الوطني الذي من المقرر أن ينعقد مطلع العام المقبل.

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في نهاية مايو الماضي، ورغم النجاح الذي أحرزته الدبلوماسية الفرنسية في جمع الأطراف الليبية الفاعلة كافة في عاصمتها باريس، بحضور ممثلي 20 دولة إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة، إلا أن المؤتمر أخفق في الخروج من الانسداد السياسي من خلال تحديد 10 ديسمبر موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول منتصف سبتمبر الماضي.

مؤتمر باليرمو كتب فصلاً جديداً من «المماطلة السياسية» التي صاحبت الأزمة الليبية

ولم يخطئ المراقبون وقتها حين وصفوا «إعلان باريس» بأنه خطوة غير واقعية ولن يختلف مصيرها عن مصير الاجتماع الثنائي الذي سبقه قبل عام وفي باريس أيضاً بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ولم يحقق شيئاً يذكر على الأرض، بينما لم يجد فيه آخرون أي جديد سوى «تأكيد المؤكد»، بل وحذروا من «جر البلاد إلى منزلق خطير».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استطاع جمع الفرقاء الليبيين، كان متفائلاً حين رأى أن الاجتماع «لحظة تاريخية لليبيين»، لكنه أرجع عدم التوقيع على الاتفاق إلى «عدم اعتراف أي من الأطراف المشاركة بمشروعية الآخر»، في حين وجدت الأطراف المشاركة نفسها مطالبة بالجواب عن سؤال مهم: ما الإطار الدستوري الذي ستجرى بموجبه هذه الانتخابات ويشرعنها؟، وهو السؤال الذي ظل يطرح نفسه لأشهر دون إجابة.

وربما كان أصدق تحليل وقتي لما شهدته باريس، هو وصف مجموعة الأزمات الدولية لإعلان باريس بأنه «أكثر دقة من المسودات السابقة» لكنه حدد إطاراً زمنياً «متفائلاً للغاية» للانتخابات، لافتة إلى أن «إجراء انتخابات هذا العام هو أيضاً أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة»، موضحة أن «الإطار القانوني والدستوري غير متوافرين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلاً في خلال فترة قصيرة».

أما مؤتمر باليرمو في نوفمبر الماضي، فقد جمع مستويات تمثيل دولية متباينة بجوار كافة الأطراف الليبية الرئيسة، بالإضافة إلى ممثلين عن المناطق والمجتمع المدني، بخلاف مؤتمر باريس، لكن الأخير كان أكثر دقة في الخروج بتوصيات واضحة وبنود عملية، وإن لم يكتب لأي منها النجاح حتى الآن، ما يثير التساؤل: هل اقتنع المجتمع الدولي والأطراف الليبية بأن إعلان تعهدات يستوجب أولاً ضمان تنفيذها، أم أن المنصة الدولية في باليرمو لم تنجح في حلحلة أية ملف بشأن الأزمة الليبية؟

هذا المؤتمر الذي انعقد في نوفمبر الماضي كتب فصلاً جديداً مما يمكن وصفه بـ«المماطلة السياسية» التي صاحبت الأزمة الليبية خلال السنوات الماضية، باعتباره واحدةً من المنصات الدولية التي جمعت أطراف الخلاف والفاعلين الدوليين، وانتهى إلى جملة من «الاستنتاجات» التي لم يسمها المجتمعون «بياناً ختامياً»، كما لم تتضمن بنوداً واضحة أو تفاصيل للإجراءات السياسية والأمنية التي جاءت في سياق التأكيد وتجديد الموقف سواء من المشاركين أو الأطراف المحلية دون تسمية قرارات أو توصيات.

لكن المؤتمر الذي اتسم باختلاف مستويات التمثيل بدءاً بالسفير إلى رئيس الدولة، وهو ما اعتبره البعض دافعاً لعدم خروج اتفاق واضح البنود ملزم للأطراف الليبية، بالنظر إلى أن بعض المشاركين غير مخول لهم التوقيع على اتفاق أو رؤية، خاصة أن تلك الخطوة تحتاج تمثيلاً دبلوماسياً متساوياً، فضلاً عن تباين مواقف المشاركين أنفسهم وما صاحبها من انسحاب لوفد تركيا؛ اعتراضاً على عدم إشراكه في القمة المصغرة.

غموض التحضيرات

لازم الغموض التحضيرات التي استبقت المؤتمر، ولا سيما ما يتعلق بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى ظهور مشاركين دوليين في الساعات الأخيرة من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. بيد أن الاستنتاجات التي انتهى إليها المؤتمر تنحصر في ثلاثة مبادئ تتمثل في السعي لعقد الانتخابات العامة في ربيع 2019، وإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، وتدشين لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشامل.

غير أن تلك الاستنتاجات أثارت كثيراً من الأسئلة أكثر منها إجابات، ولا سيما مع مباركة المشاركين جهود المبعوث الأممي غسان سلامة دون تحديد اختصاصات تلك الجهود، ولا سيما مع غموض آخر صاحب خطته للحل السياسي، ولا سيما عندما ألقى بجملة من العراقيل أمام تلك الخطة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في نوفمبر الماضي.

هل يكون العام 2019 بداية النهاية للأزمات التي تطحن الليبيين منذ 8 أعوام؟

مؤتمر باليرمو ظهر باختلافات عما سبقه من منصات دولية، ولا سيما مؤتمر باريس، تتمثل في تسمية، لأول مرة، دور لمصر في توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والتنموي وإدارة المؤسسة المصرفية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وآليات مواجهة الفساد ومراجعة حسابات المصرف المركزي.

وفي خضم النتائج طالب المشاركون، في ختام اجتماعهم، مجلس النواب بإصدار قانون استفتاء؛ بهدف إتمام العملية الدستورية كإنجاز مركزي لسيادة الدولة الليبية. ونص البيان الذي جرى توزيعه تحت عنوان «استنتاجات»، على ضرورة التحقق من توافر كافة الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة، مع دعم متزايد من المجتمع الدولي من الآن فصاعداً لإجراء الانتخابات، فيما تعهدت الوفود الليبية بـ«احترام نتائج الانتخابات لدى إجرائها، في حين تخضع الأطراف التي تحاول نسف أو عرقلة العملية الانتخابية للمساءلة».

كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، وإشرافه على هذه الحملة التي ستشمل ثلاثة محاور هي الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي، داعياً جميع الأطراف للتجاوب مع هذه الحملة، قائلاً: «ليكن الجنوب عنواناً لتوحيد المواقف، ومنطلقاً لتوحيد مؤسسات الدولة جميعها».

دور مصري

غير أن النقطة الأكثر بروزاً أيضاً في الاستنتاجات تسمية دور لمصر لأول مرة من خلال «دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موحدة تتمتع بالمهنية والمساءلة تحت السلطة المدنية». المبعوث الأممي أطلق تصريحات في حوار مع جريدة «الأهرام» المصرية قبل ساعات من المؤتمر، قال فيه إن ملف توحيد الجيش الليبي يواجه مشكلة أنه بعيد عن «قوات المشير خليفة حفتر»، معتبراً أن ما يجرى أن ثمة «مجموعات من الضباط العسكريين يمثلون ذواتهم، وكثير منهم يلتزم منزله، خاصة الموجودين في غرب البلاد»، مضيفاً أنه «لا يزال هناك غموض في مواقف بعض القوى الدولية حول حفتر وأن ثمة ما يقلقهم من طموحاته».

بالانتقال إلى ملف الجنوب كان الحضور الأبرز التعهد بإطلاق حملة وطنية لإنقاذ الجنوب، في خضم التعبير عن القلق إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب البلاد، حين تطرقوا إلى «أهمية الالتزام من أجل تسهيل عودة النازحين.

وبشأن الملف الاقتصادي ذكر المشاركون بالإصلاحات الاقتصادية المعتمدة مؤخراً من قبل حكومة الوفاق الوطني وحثوا على «متابعة تنفيذها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمؤسسات المالية الدولية من أجل تأمين الموارد والاستثمارات التي تدعم الخدمات الأساسية لكافة المحافظات ولكل الشعب الليبي وتحسين الأوضاع المعيشية».

نقاط خلافية محتملة حول المؤسسة العسكرية ربما تلوح في أفق الملتقى الوطني

وانتقل النقاش إلى ما أُثير بشأن فساد بعدة قطاعات حكومية، حيث رحبوا بالجهود الجارية من أجل «تشجيع المساءلة داخل المؤسسات الاقتصادية، وضرورة تخطي كافة أشكال السطو والفساد والضبابية من أجل السماح لكل الشعب بالاستفادة من الموارد الليبية»، كما طالبوا كافة المنظمات الدولية بتزويد السلطات الليبية بالدعم التقني والخبرة المهنية من أجل تحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن «بدء حوار معزز حول الشفافية المالية وتنفيذ الميزانية من أجل التجاوب مع المطلب الليبي بالمساءلة ومن أجل توزيع شفاف وعادل للموارد».

الحضور الروسي في المؤتمر كان واضحاً من خلال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وهو ما اعتبرته جريدة «إل صولي 24» الإيطالية حضوراً لافتاً، باعتبار أن مؤتمر باليرمو «أبرز جوانب غير ثانوية، بدءاً من دور روسي قوي لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأميركية، التي يبدو أنها لا تعير اهتماماً كبيراً بمصير دول الشمال الأفريقي».

ورغم غيابها رحبت الولايات المتحدة بنتائج باليرمو، ودعم واشنطن بقوة المبعوث الأممي غسان سلامة وخطة العمل الخاصة بالأمم المتحدة التي أُعيد تقويمها، التي قدمها إلى مجلس الأمن في 8 نوفمبر، التي تدعو إلى عقد مؤتمر وطني تقوده ليبيا في الأسابيع الأولى من العام 2019 لتبدأ العملية الانتخابية اللاحقة في ربيع العام 2019.

واعتبر السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنّ مؤتمر باليرمو حول ليبيا أضاف «مادة موضوعية جديدة» تضمنتها الاستنتاجات التي جاءت في نهاية الفعالية، وأشار خلاف في حديث إلى «الوسط» إلى أنّ ثمة استنتاجات من مداولات مؤتمر باليرمو، من بينها جمعه بين «الابتكار والمرونة في الصياغة بحيث لا يكون هناك التزامات قانونية على الأطراف».

أما « فورين افيرز» فقد قالت إن ما خرج به مؤتمر باليرمو هو «فكرة مجردة حول خارطة طريق جديدة تقود ليبيا صوب إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، لكنهما ذكرا أنه «حتى إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فإنها غير كافية لضمان تحقيق سلام دائم. فهناك سؤال يظل دون إجابة حول نتائج الانتخابات وكيفية تطبيقها واحترامها سلميّاً في البلاد المنقسمة بين حكومات متنافسة».

فرصة أخرى

وعقب خروج قطار الأزمة الليبية من محطة باليرمو، طرح الملتقى الوطني نفسه كفرصة أخرى لتجاوز تعقيدات الأزمة الليبية المستعصية، إذ طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأطراف الليبية كافة بالعمل مع المؤتمر الوطني الجامع لتخطي الأزمة، وأوضح سلامة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن المؤتمر الوطني يمثل أساساً ويعطي صوتاً للشعب الليبي، ويوفر مساحة لبلورة الرؤى للعملية الانتقالية.

ومع نهاية العام 2018، تتزايد درجة التجاوب مع المؤتمر، لأن غالبية الدوائر لا تريد تحمّل مسؤولية الاتهام بالتقاعس أو التراخي، فهو يحظى برعاية أممية، ورعاية ليبية رسمية، حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر برئاسة عبداللطيف الشويرف، وعضوية 22 شخصية يمثلون أكاديميين وخبراء وشخصيات وطنية من جميع المكونات والمناطق، تتولى إجراء مشاورات وحوار مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة.

ودخلت التحضيرات للملتقى مرحلة مهمة مع إعلان نتائج اجتماعات مساره التشاوري، الذي عُـقد في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضيين، وشملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة. كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وحقق المسار أيضاً نجاحاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد متابعيه على «فيسبوك» 131 ألفاً، إلى جانب 1800 متابع على «تويتر»، بما مكَّن من الوصول إلى قرابة 1.8 مليون ليبي.

وفي تقرير نهائي، حمل التقرير 10 نقاط توافقية، أقرها المشاركون في الملتقى بهدف توحيد الليبيين، وتعزيز حرياتهم، والحفاظ على مقدرات وثروات البلاد، وشملت هذه النقاط:

1ـ استرجاع السيادة باعتبارها أولوية وطنية أساسية، واستنكار كل محاولات التدخل الخارجي، وأجمعوا على التلاؤم بين الوحدة الوطنية والسيادة من جهة واللامركزية من جهة ثانية.

2ـ الحفاظ على المقدرات الوطنية، من خلال الإنصاف في توزيع الثروة والخدمات، والابتعاد عن التمييز بين المناطق والفئات.

3ـ الأمن حق أساسي مكفول لكل الليبيين، ويستوجب وجود مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية وموحدة تحت إشراف السلطة المدنية ورقابة القضاء.

4ـ وحدة المؤسسات السيادية والمؤسسة العسكرية وحمايتها من التوظيف السياسي والفئوي.

5ـ حماية الموارد والثروات الوطنية من كل تهديد وعمليات النهب والابتزاز، ودعم الرقابة القضائية والإدارية.

6ـ التوزيع العادل للثروات وعوائد الموارد الليبية، وفي هذا الصدد يطالب المشاركون بتخصيص جزء من الموارد للبلديات وإعادة الإعمار، كما طالبوا بتخصيص جزء آخر من عائدات الثروات الوطنية في تنمية المناطق المنتجة للنفط، وإصلاح أضرار تهميش شرائح واسعة من الليبيين.

7ـ دعم اللامركزية وتقوية قدرات البلديات، وإشراكها فعليّاً في تقديم الخدمات، وتوزيع الموارد على المواطنين، بعيداً عن الحسابات السياسية.

8 - إنهاء المرحلة الانتقالية بالاستناد إلى أساس دستوري توافقي، يحظى برضا كل شرائح المجتمع الليبي.

9 - إجراء الانتخابات في ظروف تتوافر فيها شروط الأمن والشفافية، وإزالة كل العراقيل أمام مشاركة الليبيين ترشحاً واقتراعاً.

10 - التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية بعيدة عن كل أشكال التدخل الخارجي. كما دعا المشاركون في هذا الصدد إلى الاستفادة من تراث الأجداد في الصفح والعفو والاستجابة لتطلع الأجيال الحاضرة إلى الحرية والإنصاف.

لكن هناك بعض النقاط الخلافية التي ربما تلوح في أفق الملتقى الوطني المقرر مطلع العام المقبل، فعلى سبيل المثال أظهر تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني إجماعاً من المشاركين على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية.

نقاشات خلافية

وأكد المشاركون، خلال مناقشة محور الأمن والدفاع، ضرورة أن تكون المؤسسة العسكرية بإشراف السلطة المدنية وعلى قاعدة عدم توظيفها لغايات سياسية، وأن تكرس الانتماء الوطني الجامع لكل المناطق والفئات. وأشار المشاركون، حسب التقرير، إلى أهمية أن يكون دور المؤسسة حماية الوطن من التدخل الخارجي، وأن تستجيب التعيينات في الوظائف العسكرية لمعايير الكفاءة والمهنية والفاعلية. لكن نقاشات خلافية دارت حول مقترحات الشعار وصياغته، وآليات توحيد المؤسسة، ووضع الضباط وضباط الصف الذين عملوا في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية قبل العام 2011.

يرى مراقبون أن هذه الخطوة مردّها إيمان البعثة الأممية أن لا حلول ممكنة للمشهد الليبي تأتي من وراء البحار أي أنه يجب تعقد توافقات بين أبناء البلد داخل البلد، ومن ثم يطمح المبعوث الأممي غسان سلامة إلى أن يكون الملتقى الوطني منصة «تمكن الليبيين من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى»، موضحاً أنه سيرفع «هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها».

في المقابل، يعتبر الملتقى الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً مما يمكن وصفه بـ«المراوحة السياسية» التي تعيشها الأزمة الليبية منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019، دون أن يجري الحديث عن معاييره أو أعضائه وغموض آخر حول قدرته على حلحلة الأزمة السياسية.

وسلطت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية الضوء على الجدوى من عقد مؤتمرات دولية حول ليبيا، على غرار مؤتمر باليرمو، وهل عقد المؤتمرات الدولية هو السبيل الأفضل لحل أزمة مثل تلك التي تشهدها ليبيا منذ سنوات؟.. وقال معد التقرير الباحث في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، زيد العلي، إن مقترح سلامة بعقد الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «رسم مسار جديد بغض النظر عما تريده المؤسسات الموجودة حالياً»، يعني إدخال تعديل جذري على الخطة الانتقالية في ليبيا المعلنة في العام 2012، بعد الفشل في تحقيق أي تقدم يذكر على الجبهات المختلفة.. ومع الغموض الذي لا يزال يلاحق الملتقى الوطني في العام الجديد، يبدو التساؤل قائماً.. هل سيكون العام 2019 بداية النهاية للأزمات التي تطحن الليبيين منذ 8 أعوام؟ أم أنه سيخضع كغيره من الملفات التي خضعت لجدول زمني خلال الأشهر الماضية بالنظر إلى أن تحديد أسقف زمنية لإجراءات سياسية لا تتوافر لها آليات تنفيذية لإنجاحها.

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