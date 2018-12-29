اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بجالو تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 29 ديسمبر 2018, 10:27 صباحا
اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بجالو تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها. (تصوير: محمد لالي)

احتفلت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بجالو مساء الجمعة بمرور عشرين عامًا على انطلاقتها، والتي قدمت خلالها العديد من الأنشطة التطوعية الخيرية والتنموية داخل البلدية.

وقال رئيس اللجنة على حممو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه وتزامنًا مع هذه الاحتفالية تمّ افتتاح المقر الجديد للجنة والذي ستقوم من خلاله برسم الخطط ووضع اللبنات الأولى لإقامة العديد من الأعمال الخيرية والتطوعية المستقبلية بمدينة جالو.

حضر الاحتفالية ممثلون عن بعض المؤسسات الحكومية والمدنية بجالو، وعدد من المهتمين والنشطاء بالعمال التطوعي، حيث تمّ تكريم في نهاية الاحتفالية الشخصيات التي ساهمت وساعدت اللجنة في نشاطاتها الخيرية.

اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بجالو تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها. (تصوير: محمد لالي)
اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بجالو تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها. (تصوير: محمد لالي)
اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بجالو تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها. (تصوير: محمد لالي)
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