بريطانيا تعرض مساعدة ليبيا في رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب

أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت بريطانيا عن استعدادها الكامل للمساعدة في رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن بليبيا بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة الجمعة، من أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، قدم فيه تعازي المملكة المتحدة في شهداء الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وقال الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي لوزارة الخارجية أحمد عمر الأربد، إن بيرت أكد دعم المملكة لحكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب والاستعداد الكامل للمساعدة في رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الشكر للمملكة المتحدة «باعتبارها دولة القلم في الملف الليبي في مجلس الأمن لما لوحظ من تعاون في إصدار بيان المجلس بالخصوص»، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين ليبيا والمملكة المتحدة.

ولقي الحادث الذي خلف ثلاثة قتلى و21 جريحًا، بحسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي، وطالب بضرورة «تحميل مرتكبي الحادث ومنظميها ومموليها ومنفذيها المسؤولية وتقديمهم للعدالة»، داعيًا «جميع الدول - وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة - التعاون بنشاط مع حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد».