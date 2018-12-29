جمعة: إذا لم يصلح التعليم فإن الدولة لن تستقيم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 08:35 صباحا
وكيل تعليم الوفاق خلال لقائه مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية. (صورة من تعليم الوفاق)

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني المهندس عادل جمعة، إن وزارة التعليم لديها تحديات كثيرة ولن ننجح الا بالتكاتف والتعاضد والتفكير سويا من أجل هذا الوطن.

وأكد وكيل «تعليم الوفاق»، خلال كلمته أثناء مراسم استقبال أهالي غدامس، أنه إذا لم يصلح التعليم، فإن الدولة لن تستقيم، مشيرًا إلى أنه إما أن تكون ليبيا للجميع أو أن يكون الجميع بدون ليبيا.

وعبر جمعة، عن أن يكون اجتماعنا القادم بإحدى مدن المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تكون الظروف والمعطيات صعبة، لكن بإصراركم وحماسكم سنصل الي الهدف المنشود.

ووجه وكيل «تعليم الوفاق»، التحية لمراقبي تعليم الجنوب، الذين تكبدوا عناء السفر لإيصال رسالة أن كل مدن ليبيا تواصل وألفة ومحبة وأخوة ولن يفرق بيننا شيء.

وكان وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، المهندس عادل جمعة، قال خلال لقاء جمعه، مع مراقبي التعليم ببلديات (القطرون - غات - الشرقية - مرزق - سبها - وادي البوانيس - براك الشاطئ - اوباري - الغريفة - بنت بية)، لمناقشة آلية عمل المراقبات، أوائل ديسمبر الجاري، إنه تم الاتفاق على عدة نقاط، لدعم العملية التعليمية في الجنوب، سيتم رفعها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي دعم مراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية واستكمال المشاريع المتوقفة ودعم النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع لن تكون حبيسة الأدراج.

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