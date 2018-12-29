إطلاق السائقين المختطفين في مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المحتجزة

شركة البريقة لتسويق النفط. (الإنترنت)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن أعيان ومشائخ قبيلة الحساونة بالتعاون مع أعيان المشاشية تمكنوا من إطلاق السائقين القادمين من مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المعدة لتزويد المنطقة بالوقود.

وكان المجلس البلدي بوادي البوانيس دان خطف سائقي شاحنات نقل الوقود القادمة من مصراتة في وادي الشاطئ الأربعاء الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، إن ما حدث لسائقي الشاحنات المحملة بالوقود هو عمل إجرامي، لا يمت للعرف والتقاليد والأخلاق التي يتمتع بها سكان منطقة فزان، ولا يحسب عليهم، مشيرًا إلى أن «من قام بهذا العمل الإجرامي ليس له هدف سوى حرمان المواطنين بهذه المنطقة من توفير الوقود، ليتمكن من ابتزازهم واستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف».

يأتي هذا فيما انطلقت أمس الجمعة، قافلة وقود ثانية، تتكون من 113 شاحنة محملّة بقرابة 3 ملايين و 94 ألف لتر من بنزين السيارات، و 2 مليون و60 ألف لتر من وقود الديزل، و80 طن متري من غاز الطهي، من مصراته باتجاه مركز التوزيع بسبها جنوب ليبيا.