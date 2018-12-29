إطلاق السائقين المختطفين في مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المحتجزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 07:30 صباحا
شركة البريقة لتسويق النفط. (الإنترنت)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن أعيان ومشائخ قبيلة الحساونة بالتعاون مع أعيان المشاشية تمكنوا من إطلاق السائقين القادمين من مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المعدة لتزويد المنطقة بالوقود.

وكان المجلس البلدي بوادي البوانيس دان خطف سائقي شاحنات نقل الوقود القادمة من مصراتة في وادي الشاطئ الأربعاء الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، إن ما حدث لسائقي الشاحنات المحملة بالوقود هو عمل إجرامي، لا يمت للعرف والتقاليد والأخلاق التي يتمتع بها سكان منطقة فزان، ولا يحسب عليهم، مشيرًا إلى أن «من قام بهذا العمل الإجرامي ليس له هدف سوى حرمان المواطنين بهذه المنطقة من توفير الوقود، ليتمكن من ابتزازهم واستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف».

يأتي هذا فيما انطلقت أمس الجمعة، قافلة وقود ثانية، تتكون من 113 شاحنة محملّة بقرابة 3 ملايين و 94 ألف لتر من بنزين السيارات، و 2 مليون و60 ألف لتر من وقود الديزل، و80 طن متري من غاز الطهي، من مصراته باتجاه مركز التوزيع بسبها جنوب ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن
ليبيا
مالك كافي كازا ينفي مبررات الداخلية ويوضح تفاصيل اقتحام المقهى
ليبيا
ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر
ليبيا
اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
حصاد 2018: بنغازي .. كثير من الأمن قليل من التنمية
ليبيا
«الوسط»: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة الكبيرة
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة