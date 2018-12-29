بالصور: اجتماع بين مديري أمن بنغازي وطرابلس بفندق تيبستي

من اليمين مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريمده بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الوسط)

كشف مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الرائد طارق الخراز، لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت أن اجتماع عقد بين مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمده بفندق تيبستي بمدينة بنغازي.

وقال الخراز لـ«بوابة الوسط» إن «وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف ووزيرالداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشأغا قدما مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي».

الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق والموقتة

ولفت الخراز إلى أن مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمده سيكون «رئيسًا للجنه توحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي».

اجتماع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريمده بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الوسط)

اجتماع مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي ومدير أمن طرابلس العميد سالم قريمده بفندق تيبستي ببنغازي، 28 ديسمبر 2018.(الوسط)