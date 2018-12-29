قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبي بتقنية «SD»

أعلنت قناة الوسط الفضائية «WTV» عن توفيرها لنطاق البث بتقنية «SD» للمشاهدين الذين لا يملكون أجهزة استقبال تعمل بجودة «HD».

ويمكن استقبال بث القناة بتقنية «SD» عبر القمر E7WA Nilesat position، على التردد: 10815MHz، استقطاب: أفقي، معدل ترميز: 27500، ومعدل تصحيح الخطأ: 5/6.

وبدأ البث التجريبي لقناة الوسط الفضائية «WTV» الساعة الثامنة مساء الإثنين الماضي، وهو الموعد الذي تزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس التلفزيون الليبي، والذكرى 67 لاستقلال ليبيا.

وقال مسؤولون في مؤسسة «الوسط» للإعلام إن المحتوى البرامجي للقناة سيهتم بما يبرز ويخدم الهويّة الليبية في إطار ثقافي متميز، وسيكون للمرأة والشباب عمومًا الحيز الكبير فيما ستقدمه القناة لمشاهديها.

وبثّت القناة فور افتتاحها برنامجًا وثائقيًا عن ذكرى الاستقلال ولقاءات مع شخصيات تستحضر فصولاً من الذاكرة الليبية، وأغاني وطنية ارتبطت بأذهان الليبيين على امتداد نصف القرن الأخير.

ولمزيد من المعلومات عن فضائية «الوسط»:

تردد: 11096 H

معدل الترميز: 27500 - 6\5

وعند حدوث مشاكل تقنية في ضبط التردد يرجي مراسلة القناة على Info@wasat.tv