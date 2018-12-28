واقعة «كافي كازا» تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل

كافي كازا في بنغازي. (الإنترنت)

أثارت واقعة مداهمة قوة تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة لأحد مقاهي مدينة بنغازي، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعدما قالت الوزارة إنّ المداهمة جاءت خلال «حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور والإناث».

وكان مالك «كافي كازا» نبيل الهمالي قال في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، إن مجموعة من الفتيات استخدمن وسم «#تجمع_بنات_تويتر» أردن اللقاء وتبادل الحديث والتعارف في أمسية هادئة بأحد الكافيهات العامه بالمدينة، وتم الاتفاق على كافي كازا فيما بينهن، وتم حجز الكافي كاملاً على أن يكون التجمع خاصًا بالفتيات فقط.

عدد من المعلقين دوَّنوا رأيهم تحت هاشتاج «#تجمع_بنات_تويتر» اليوم الجمعة، انتقدوا عملية المداهمة باعتبار أنّ المكان «محترم ومعروف لدى زبائنه» وأن ما تداول هو من قبيل الشائعات، نافين فكرة وجود اختلاط في المكان، سوى تجمع لعدد من البنات، بل وصل الأمر إلى اعتبار أنّ ما حدث تجاه الكافيه هو نوع من التطرف، مطالبين بإطلاق صراح المضبوطين.

وطالب آخرون بوجود إجراءات قانونية وتعليق من المحامي العام بخصوص الواقعة، مع الكشف عن تفاصيلها في إطار من المصداقية «بعيدًا عن المكيدة والحقد»، وفق قولهم.

وجاءت تعليقات آخرين ساخرة، في إطار اعتبار أنّ ما حدث رسالة للشباب لتجنب الاختلاط في الأماكن العامة حيث قال أحدهم: «البنات لا تصحبهم لا تحبهم لا تاخد منهم رقم، هكي تكون فتحت على روحك أبواب جهنم».

على جانب آخر أيّد بعض المعلقين إجراءات الأمن حيث قال أحدهم: «مجتمعنا الليبي المحافظ علي ديننا الإسلامي الحنيف، لا يسمح بهذه الأعمال الداخيلة علينا».

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» أن «المقهى فيه حفلة ماجنة ويلعب خلالها عدد من الأشخاص القمار والرقص بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية».

ولفتت إلى أن «قوة من الإدارة بالاشتراك مع وحدات من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي داهمت المقهى الواقع بالقرب من جامعة العرب الطبية». وأشارت الوزارة إلى أن القوة «صادرت كافة المعدات والآلات والنقود والنرد والورق المستخدم في لعب القمار مع ضبط صاحب المقهى والأشخاص المتواجدين به».

بينما قال مالك المقهى إن ما تمت مصادرته من المكان «لعبة بنك الحظ والأونو التي يعرفها الجميع وليس قمارًا كما روج له، بالإضافة الى مبلغ مالي ومنظومة المحل».

وأشار إلى أن «واجهة الكافي من الزجاج وتطل على أحد أشهر شوارع مدينة بنغازي (شارع جامعة العرب الطبية) وليس في زقاق»، مؤكدا أن «التجمع غير مختلط كما أشيع بوسائل الإعلام وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكان حكرا على النساء فقط».

وأضاف الهمالي، أن الفتايات «بعضهن بالغ كفاية لكي يكون بمفرده، والبعض الآخر جاء برفقة أمهاتهن، وحتى هذه اللحظة لا نعلم على أي أساس تمت مداهمة المكان، أو التحامل على حدث لم يكن إلا تجمعا عاديا لم يحمل أي شيء ضد العادات والتقاليد في مجتمعنا».