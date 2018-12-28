عضو الحكماء والشورى يكشف لـ«بوابة الوسط» حقيقة اشتباكات القطرون

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 09:54 مساء
سيارة شرطة في سوق بلدة القطرون. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف عضو الحكماء والشورى في القطرون محمد عموره حقيقة الاشتباكات التي شهدتها مدينة القطرون جنوب غرب ليبيا.

وقال عموره في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الجمعه، «لم تحدث أي اشتباكات مسلحة في مدينة القطرون في الجنوب الليبي».

وأكد عموره أن «اشتباكات قبلية وقعت بين قبائل المحاميد والوداي والميمي التشادية بموقع الـ(35) موقع التنقيب بمنجم الذهب داخل الحدود التشادية وخارج الحدود الليبية».

وأوضح عموره، أن «الاشتباكات انتقلت من موقع الـ(35) حوالي (17 كلم) داخل الحدود التشادية بالقرب من الحدود الليبية»، نافيًا ًنفيًا قاطعًا أن «تكون الاشتباكات في  ليبيا، وتبعد حوالي (300 كلم) عن مدينة القطرون جنوب غرب ليبيا».

ونوه عضو مجلس الحكماء والشورى، أن «مايحدث بمناجم الذهب مرتبط بليبيا بطريقة أو أخرى، بحكم أن الذهب يُباع في ليبيا من قبلهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي
ليبيا
العدد 162: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة وحصاد مر للواقع الليبي فى 2018
ليبيا
جريدة فرنسية: أربعة ملفات وراء تجدد تدهور الوضع في ليبيا
ليبيا
الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي
ليبيا
تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
مرتبات الموظفين تثير أزمة إدارية بين «المركزي» و«مالية الوفاق»
ليبيا
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
بالفيديو: تويوتا تكشف سيارة رياضية جديدة
سيارات
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة