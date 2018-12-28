عضو الحكماء والشورى يكشف لـ«بوابة الوسط» حقيقة اشتباكات القطرون

سيارة شرطة في سوق بلدة القطرون. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف عضو الحكماء والشورى في القطرون محمد عموره حقيقة الاشتباكات التي شهدتها مدينة القطرون جنوب غرب ليبيا.

وقال عموره في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الجمعه، «لم تحدث أي اشتباكات مسلحة في مدينة القطرون في الجنوب الليبي».

وأكد عموره أن «اشتباكات قبلية وقعت بين قبائل المحاميد والوداي والميمي التشادية بموقع الـ(35) موقع التنقيب بمنجم الذهب داخل الحدود التشادية وخارج الحدود الليبية».

وأوضح عموره، أن «الاشتباكات انتقلت من موقع الـ(35) حوالي (17 كلم) داخل الحدود التشادية بالقرب من الحدود الليبية»، نافيًا ًنفيًا قاطعًا أن «تكون الاشتباكات في ليبيا، وتبعد حوالي (300 كلم) عن مدينة القطرون جنوب غرب ليبيا».

ونوه عضو مجلس الحكماء والشورى، أن «مايحدث بمناجم الذهب مرتبط بليبيا بطريقة أو أخرى، بحكم أن الذهب يُباع في ليبيا من قبلهم».