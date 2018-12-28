إصابة شاب برصاص عشوائي بالرأس في طبرق

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، شابًّا أُصيب برصاص عشوائي بمحل أقامته في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعه، إنَّ مهدي جمعه القطعاني (18 عامًا) نُـقل من مركز طبرق الطبي إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، إثر إصابته بطلق ناري عشوائي في الرأس.

وأضحت البرغثي، أن «حالة المصاب تعتبر مستقرة نوعًا»، مؤكدة أنه يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، مشيرة إلى أن مرافق المُصاب أكد أن الأصابة كانت في المنزل حيث دخلت رصاصة عشوائية من الشباك وأصابته في الرأس بشكل مباشر.

وتعاني كافة المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.