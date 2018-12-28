مصدر عسكري ينفي تعرض القطرون لهجوم مسلحين

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 07:25 مساء
مصدر عسكري في منطقة القطرون يصرح لـ«بوابة الوسط» بأنه «لاصحة للأخبار المتداولة فى بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض القطرون لهجمات من عناصر تشادية وأن ما حصل هو داخل الحدود التشادية بموقع منجم ذهب».
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