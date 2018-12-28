مصدر عسكري ينفي تعرض القطرون لهجوم مسلحين

مصدر عسكري في منطقة القطرون يصرح لـ«بوابة الوسط» بأنه «لاصحة للأخبار المتداولة فى بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض القطرون لهجمات من عناصر تشادية وأن ما حصل هو داخل الحدود التشادية بموقع منجم ذهب».