وقفة احتجاجية لأهالي تراغن تنديدًا بالهجوم على اللواء العاشر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 05:35 مساء
عدد من أهالي منطقة تراغن نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالهجوم الإرهابي (فيسبوك)

نظّم عدد من أهالي منطقة تراغن، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرًا عسكريًا أمس الخميس.

وطالب المحتجون، وفق منشورات عبر موقع التواصل الاجتماع «فيسبوك»، بضرورة فتح تحقيقات في الحادث لمعرفة مرتكبيه لمحاسبتهم.

قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن

وكان الناطق الإعلامي باسم اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة تراغن، خالد شيطاوي، أفاد بإصابة 13 عنصرًا من اللواء العاشر ومقتل المقدم خالد مسعود التابع للكتيبة 181، في هجوم عناصر تشادية على مقر اللواء.

وفي وقت لاحق نقلت «بوابة الوسط»، عن أحد عناصر اللواء العاشر رفض ذكر اسمه لظروف أمنية، تفاصيل الهجوم، الذي استخدم فيه 11 سيارة بينها سيارة مصفحة استقلها مسلحون تابعون للمعارضة التشادية.

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