مجلس الأمن يُعلّق على تفجير طرابلس.. ويطالب الدول بمساعدة حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 04:54 مساء
مقر وزارة الخارجية في طرابلس الذي استهدف بهجوم إرهابي. (الإنترنت)

دانت مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الثلاثاء الماضي مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس، ويطالب بدعم حكومة الوفاق لملاحقة مرتكبي الحادث.

وتضمن بيان صادر عن المجلس إدانة «أعضاء مجلس الأمن بـ(أشد العبارات) الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية في طرابلس»، معربين عن «تعازيهم لأسر الضحايا ، وكذلك للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني»، مشددين في الوقت نفسه على أن «الإرهاب بجميع أشكاله يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين».

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وطالب مجلس الأمن بضرورة «تحميل مرتكبي الحادث ومنظميها ومموليها ومنفذيها المسؤولية وتقديمهم للعدالة»، داعيًا «جميع الدول - وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة - التعاون بنشاط مع حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد».

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعهم، وأينما ارتكبت وأيًا كان مرتكبوها».

وشددوا، في البيان، على ضرورة «قيام جميع الدول باستخدام جميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى، لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من خلال الأعمال الإرهابية».

ولقي الحادث الذي خلف ثلاثة قتلى و21 جريحًا، بحسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي.

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