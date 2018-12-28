كونتي: إيطاليا لم تتهم المهاجرين.. وهم ضحايا حقيقيون

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. (بوابة الوسط)

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الجمعة، إنّ المهاجرين هم «ضحايا حقيقيون» لشبكات تهريب البشر، في ردٍ على اتهامات بمعاداة بلاده للمهاجرين.

ويأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه إيطاليا في بعض الأحيان استقبال مهاجرين جرى إنقاذهم بالبحر المتوسط، كان آخرها أزمة السفينة «أكواريوس»، وهي سفينة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أنقذت مهاجرين قبالة السواحل الليبية بقيت في مياه المتوسط بعدما رفضت دول أوروبية استبقال مهاجرين على متنها.

وخلال مؤتمر صحفي، رد كونتي على اتهامات بأن الحكومة تنسب إلى المهاجرين كل سوء يحدث في البلاد، قائلاً «إن الحكومة لم تتهم المهاجرين أبداً بأنهم يقفون وراء كل شر»، مؤكدًا أنّهم (المهاجرون) هم الضحايا الحقيقيون، ولذلك «نحن بحاجة إلى تعزيز الممرات الإنسانية»، معتبرًا أنّ «أصل الشر فهم المتاجرون بالبشر».

أكثر من 300 مهاجر أنقذوا قبالة ليبيا يصلون الجمعة إلى إسبانيا

وكانت سفينة قد رست مساء أمس في ميناء تراباني (جنوب) تحمل على متنها 42 مهاجرًا جرى إنقاذهم في قناة صقلية.، قالت في أعقاب ذلك مصادر أمنية إنه «تم اعتراض القارب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل بانتيليريا (جُزيرة تابعة لمقاطعة صقلية تقع وسط الممر البحري الفاصل بينها وبين تونس) من قبل قارب دورية تابع لقوات الشرطة المالية»، مبينة أن «صبيًا تونسيًا تم نقله أثناء عمليات الإنقاذ من قبل خفر السواحل إلى مستشفى بانتيليريا».

ولا تزال أوروبا منقسمة إزاء التعامل مع ملف الهجرة، وسط جدل في الشرق بعدما مارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا (مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر)، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.