بالصور.. الهلال الأحمر بطبرق ينظف مركز باب الزيتون للهجرة غير الشرعية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 03:20 مساء
أعمال تنظيف مركز إيواء باب الزيتون. (الإنترنت)

قام مجموعة من المتطوعين من شباب الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق بالتعاون مع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، بتنظيف مركز باب الزيتون شرقي طبرق 15 كلم لإيواء الهجرة غير النظامية.

وقال الناطق باسم مكتب الهجوم غير الشرعية طبرق أحمد الشاعري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة  إنه في إطار الأعمال الإنسانية والتطوعية قام شباب من الهلال الأحمر طبرق بالتعاون مع مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان بتنظيف كافة الغرف بمركز إيواء باب الزيتون والمخصص للهجرة غير النظامية وتحصين كافة المتواجدين.

وأضاف الشاعري، أن شباب الهلال الأحمر قدموا مساعدات ممثلة في مواد تنظيف وإسعافات أولية للنزلاء وأغطية تقيهم من برد الشتاء، كما أعطوهم محاضرات تثقيفية وتوعوية عن مخاطر الهجرة غير النظامية وخاصة عبر الحدود والصحراء.

أعمال تنظيف مركز إيواء باب الزيتون. (الإنترنت)
أعمال تنظيف مركز إيواء باب الزيتون. (الإنترنت)
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