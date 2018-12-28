«تشاوري» الملتقى الوطني: تكريس الحكم المحلي ودور قوي للبلديات (5ـ 7)

خلص تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني إلى ضرورة تكريس حكم لامركزي بالنظر إلى ما تمثله البلديات كعامل رئيسي من عوامل الاستقرار في ليبيا.

وطالب المشاركون خلال الحوارات التي نظمها مركز الحوار الإنساني بتأسيس حقيقي «للمجلس الأعلى للإدارة المحلية» كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.

كما أكد المتحاورون، وفق التقرير، ضرورة أن تلعب البلديات دورا مهما في حفظ الأمن .

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي نص ما أورده التقرير بشأن تكريس الحكم المحلي والدور القوي للبلديات:

- تمثل البلديات عاملا رئيسيا من عوامل الاستقرار في ليبيا وهو ما يستوجب تكريس حكم لامركزي، ذلك أن المركزية المفرطة التي ميزت الحكم طوال عقود في ليبيا أدت إلى مشاكل لا يزال الليبيون يعانون منها إلى اليوم، ويستدعي ذلك نقل جزء مهم من صلاحيات الوزارات والقطاعات إلى البلديات.

- إن نجاح اللامركزية يرتبط بتقوية قدرات البلديات ودعم خبراتها، كما يمكن إعادة النظر في الحدود الإدارية القائمة للبلديات بما يجعلها أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي والديموغرافي والجغرافي.

- في غياب المحافظات وفي ظل تعطل اضطلاعها بمسؤولياتها، يجب العمل على إيجاد آليات تمكن من العمل المشترك بين البلديات والتضامن بينها قصد تفادي الإهدار والسماح بديمومة أكبر للمشاريع التي يتم العمل عليها. وعلى هذا الأساس، يجدر العمل على تأسيس حقيقي «للمجلس الأعلى للإدارة المحلية» كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، إذ يمكن لهذا المجلس أن يدعم البلديات القائمة ويسهل تكريس اللامركزية الفعلية باعتباره جسرا بين البلديات والحكومة. ولضمان حسن سير أعماله يمكن أن يضم هذا الجسم المنتخبين المحليين وممثلي الأجسام الوطنية والسلطات المركزية بالإضافة إلى الخبراء.

- البلديات هي الأجسام الأكثر اطلاعا على الحاجيات اليومية للمواطنين، ويجب إشراكها فعليا في تقديم الخدمات وتوزيع الموارد على المواطنين.

- يجب أن تلعب البلديات دورا مهما في حفظ الأمن سواء عبر المساعدة على التعامل مع الخصوصيات المحلية أو إسداء النصح وإبداء الرأي.

- العلاقة بين الحكم المحلي والحكم المركزي هي علاقة تكاملية إذ يقوي كل منهما عمل الآخر، وعلى هذا الأساس يجب أن يتم إشراك الأجسام المحلية في إعداد الموازنات والخطط الاستراتيجية على المستوى المركزي.

- ضرورة تحييد البلديات عن المعارك السياسية وهو ما يستوجب أن تكون صلاحياتها خدمية خالصة.

- إن منظومة دعم بعض المواد الأساسية على غرار الوقود لا تصل إلى مستحقيها وهو مايستوجب التفكير في منظومة دعم مباشر للأفراد والعائلات عبر البلديات والقطع مع المنظومة المركزية القائمة والتي تؤدي إلى مظاهر فساد متعددة.



- يجب توفير الموازنات والمستحقات المالية للبلديات دون تأخير كما يجب تغيير التشريعات والقوانين القائمة بالشكل الذي يسهل عمل البلديات وتسيير مواردها المالية. كما يجب أن تترافق هذه التغييرات مع دعم فني وتدريبي للبلديات بما يمكنها من تحمل مسؤولياتها على أحسن وجه.