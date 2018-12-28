حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (28 ديسمبر 2018)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 02:00 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق المتوسط مصحوبًا بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج عنه تكاثر السحب من حين لآخر.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا بين (12-18).

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى على هذه المناطق بين ( 00 – 04 ).

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