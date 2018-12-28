قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 01:27 مساء
آثار الهجوم على مقر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بتراغن. (صحيفة تراغن اليوم)

3 ساعات فقط كانت كافية لعناصر إرهابية مسلحة (زعم أنها تابعة للمعارضة التشادية)، للسيطرة على اللواء العاشر بتراغن، أمس الخميس، لتعيث في المقر فسادًا، وتحرق وتسرق كل الآليات الموجودة به.

فأحد عناصر اللواء العاشر رفض ذكر اسمه لظروف أمنية، قال إلى «بوابة الوسط»، إن 11 سيارة بينها سيارة مصفحة، يستقلها مسلحون تابعون للمعارضة التشادية، شنوا في ساعات الصباح الأولى من أمس الخميس، هجومًا إرهابيًا على مقر اللواء العاشر ببلدية تراغن بالجنوب الليبي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 13 آخرين بينهم حالة حرجة.

اقرأ أيضًا: مصدر: مقتل ضابط وإصابة ستة وخطف سبعة في هجوم تشاديين على اللواء العاشر بتراغن

وقال أحد عناصر اللواء العاشر، إن المجموعة الإرهابية المسلحة دمرت وأحرقت وسرقة كل الآليات الموجودة بالمقر، والبالغ عددها 22سيارة، مشيرًا إلى أن جهود القوة المساندة تكاتفت مع المدنيين وأعادت السيطرة على المقر، بعد 3 ساعات من الهجوم الإرهابي.

وتكمنت القوات الأمنية من استرداد المقر تم إسعاف المصابين إلى مستشفى تراغن العام، بحسب أحد الجنود التابعين للواء، الذي أكد أن المجموعة المسلحة كانت تستهدف أشخاصًا بعينهم في المقر، وسرقة العتاد دون التطرق إلى أي مواضيع أخرى

وتلقى الجرحى كافة الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك حالة أجريت لها عملية جراحية، وهي الآن في العناية الفائقة داخل المستشفى .

وشهدت مدينة تراغن بعدها هدوءًا نسبيًا حتى الخامسة مساء، لتعلن القوات الأمنية والقوة المساندة حالة نفير شاملة تحسبًا لأي عملية قد تحدث مجددا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم