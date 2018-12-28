قصة 3 ساعات تمكن فيها «الإرهابيون» من السيطرة على مقر اللواء العاشر بتراغن

آثار الهجوم على مقر اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بتراغن. (صحيفة تراغن اليوم)

3 ساعات فقط كانت كافية لعناصر إرهابية مسلحة (زعم أنها تابعة للمعارضة التشادية)، للسيطرة على اللواء العاشر بتراغن، أمس الخميس، لتعيث في المقر فسادًا، وتحرق وتسرق كل الآليات الموجودة به.

فأحد عناصر اللواء العاشر رفض ذكر اسمه لظروف أمنية، قال إلى «بوابة الوسط»، إن 11 سيارة بينها سيارة مصفحة، يستقلها مسلحون تابعون للمعارضة التشادية، شنوا في ساعات الصباح الأولى من أمس الخميس، هجومًا إرهابيًا على مقر اللواء العاشر ببلدية تراغن بالجنوب الليبي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 13 آخرين بينهم حالة حرجة.

اقرأ أيضًا: مصدر: مقتل ضابط وإصابة ستة وخطف سبعة في هجوم تشاديين على اللواء العاشر بتراغن

وقال أحد عناصر اللواء العاشر، إن المجموعة الإرهابية المسلحة دمرت وأحرقت وسرقة كل الآليات الموجودة بالمقر، والبالغ عددها 22سيارة، مشيرًا إلى أن جهود القوة المساندة تكاتفت مع المدنيين وأعادت السيطرة على المقر، بعد 3 ساعات من الهجوم الإرهابي.

وتكمنت القوات الأمنية من استرداد المقر تم إسعاف المصابين إلى مستشفى تراغن العام، بحسب أحد الجنود التابعين للواء، الذي أكد أن المجموعة المسلحة كانت تستهدف أشخاصًا بعينهم في المقر، وسرقة العتاد دون التطرق إلى أي مواضيع أخرى

وتلقى الجرحى كافة الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك حالة أجريت لها عملية جراحية، وهي الآن في العناية الفائقة داخل المستشفى .

وشهدت مدينة تراغن بعدها هدوءًا نسبيًا حتى الخامسة مساء، لتعلن القوات الأمنية والقوة المساندة حالة نفير شاملة تحسبًا لأي عملية قد تحدث مجددا.