النواب يدعو السايح لمناقشة مستجدات عملية الاستفتاء في مقر المجلس.. 7 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 12:45 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (صورة من مجلس النواب)

دعا مجلس النواب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح للتواجد بمقر مجلس النواب بطبرق، يومي السابع والثامن من شهر يناير 2019، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.

كما وجَّه رئيس مجلس النواب في كتابه المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيد عملية الاستفتاء وفق ما نصَّ عليه القانون رقم ( 6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

وطالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتضمّنت رسالة وجّهها رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عوض الفيتوري، «ضرورة الإسراع في اتخاذ كل ما يلزم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور».

وفي 29 نوفمبر الماضي سلّم مجلس النواب مفوضية الانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب التصديق عليه، بعد الانتهاء من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته الإعلان الدستوري.

السايح: الاستفتاء على مشروع الدستور أواخر فبراير 2019

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال في وقت سابق إن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد يكون بعد التأكد من استيفاء أربعة شروط على رأسها تأمين عملية التصويت.

وأعلن السايح في مؤتمر صحفي أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في النصف الأول من شهر يناير العام المقبل، على أن يكون الاقتراع نهاية فبراير.

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