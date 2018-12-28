أكثر من 300 مهاجر أنقذوا قبالة ليبيا يصلون الجمعة إلى إسبانيا

وليد وضعته أمه بعد إنقاذها مع نحو 300 مهاجر آخر في عملية نفذتها منظمة بروأكتيفا أوبن آرمز قبالة ليبيا. (فرانس برس)

يصل أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظّمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا قبل أسبوع، صباح الجمعة إلى ميناء في جنوب إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وتصل سفينة تقلّ هؤلاء تابعة لمنظمة «بروأكتيفا اوبن آرمز» إلى ميناء كرينافيس في مدينة سان روكي في خليج جبل، بحسب ما أوضحت المنظمة مساء الخميس على تويتر.

ولدى وصولهم إلى اليابسة، سيستقبل الصليب الأحمر هؤلاء المهاجرين الـ310 المتحدّرين خصوصا من الصومال ونيجيريا ومالي، وسيُقدّم لهم ملابس وغذاء ومساعدة طبية. ولاحقا ستعمل الشرطة على تحديد هوياتهم قبل إرسالهم إلى مراكز استقبال، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت «بروأكتيفا أوبن آرمز» الجمعة الفائت إنقاذ هؤلاء المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية، وكانوا موزعين على متن 3 قوارب.

واستأنفت سفينة «بروأكتيفا أوبن آرمز» نهاية نوفمبر، إلى جانب سفينتين تابعتين لمنظّمتين مهماتها في وسط البحر المتوسط قبالة ليبيا.

ودرب الهجرة هذا هو الأكثر فتكاً بالأرواح، فقد قتل أكثر من 1300 شخص وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عبره منذ بداية 2018، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.