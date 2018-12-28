ثالث أعلى عائد شهري في 2018.. مؤسسة النفط: 2.4 مليار دولار إيرادات نوفمبر

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر نوفمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 2.4 مليار دولار أميركي، لتكون بذلك ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 24.2 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 76 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

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من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن «كلّ إنجازات المؤسسة تصبّ في مصلحة الشعب الليبي»، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافّة أرجاء البلاد».

وأضاف: «نحن نعمل جاهدين لتنفيذ التدابير الأمنية المتفق عليها في حقل الشرارة النفطي، من أجل استئناف العمليات والإنتاج في أقرب وقت ممكن»، مشيرًا إلى أنه ريثما يتمّ تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بحرس المنشآت النفطية في المنطقة من قبل الحكومة، سوف نقوم بإعادة فتح الحقل.

وتابع أنه يجب أن يُسمح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها دون أية عوائق.