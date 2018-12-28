تفعيل الخطة رقم (1) لضبط الشارع العام في جالو

مرور جالو. (أرشيفية: الإنترنت)

انتشرت صباح الخميس دوريات أمنية في كافة مفترقات شوارع ومداخل ومخارج مدينة جالو لضبط كافة المخالفات المرورية والخارجين عن القانون.

وقال مدير أمن جالو المقدم خالد العبار في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تم إصدار تعليمات لكافة أقسام المديرية ونشر دوريات مشتركة، لحفظ وضبط الأمن في المدينة، وضبط المخالفات المرورية وإزالة الزجاج المعتم والمركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون إجراءات ورخص قيادة، والخارجين عن القانون.

وناشد مدير أمن جالو العبار، كافة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الشرطة وقسم المرور والتراخيص من أجل استباب الأمن داخل جالو، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية رقم (1) التي وضعتها مديرية أمن جالو لضبط الشارع العام، وستكون مستمرة ولن تتوقف.