اشتهر بترويج الخمور.. القبض على «تاكسي المساكن» في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 08:57 صباحا
سيارة مروج المخدرات. (الإنترنت)

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي وبالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، من القبض على مروج خمور محلية الصنع شهير ملقب بتاكسي المساكن في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة رئيس عرفاء إسماعيل الرملي في تصريح إلى ـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن الإدارة العامة لحماية الآداب العامة تلقت بلاغًا مفادة وجود المروج رفقة آخرين في أحد أوكارهم بمنطقة المساكن، خلف ملاعب كرة القدم، مشيرًا إلى أن القوة داهمت التجمع وحدثت اشتباكات مسلحة مع مجموعة مسلحة قائمة على تجارة الخمور محلية الصنع.

وأوضح الرملي، أن أعضاء الأمن لم يتعرضو للإصابات إلا إن إحدى سيارات قسم النجدة تعرضت لإطلاق رصاص كثيف، مؤكدًا القبض على مروج الخمور الملقب بتاكسي المساكن، والذي يقوم بتوزيع الخمور على متن سيارة بيضاء نوع لانسر.

وأشار إلى أنه تم مصادرة السلاح نوع (كلاشنكوف)، وقنينات خمور ضبطت بحوزته، والانتقال به إلى القسم لإتخاذ الأجراءات القانونية حياله وإتلاف الكمية بحضور الجهات المختصة.

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