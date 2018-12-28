مكتب الإسكان بسرت يستلم 23 ألف ملف من أصحاب المنازل المدمرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 01:45 صباحا

استلمت اللجنة المكلفة من مكتب الإسكان ببلدية سرت 23 ألف ملف من أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة جراء حرب تحرير سرت من «داعش».

وقال رئيس اللجنة المهندس يوسف العبدلى لـ«بوابة الوسط» الخميس«خلال 3 أشهر استلمنا ملفات المواطنين الذين تضررت مساكنهم بسرت وفقا لقرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى 661 لسنة 2018».

وأضاف: «هذا العدد الكبير من المساكن هو شامل لبلدية سرت وجزء آخر من المساكن ببلدية هراوة إضافة إلى مساكن  أخرى بمناطق أبونجيم وزمزم».

ولفت العبدلي إلى أن «اللجنة تقوم بإدخال كافة البيانات لأصحاب الملفات بالمنظومة لإحالتها خلال أسبوع تقريبا لفرع جهاز الإسكان والمرافق بسرت».

ونوه العبدلي إلى أن «جهاز الإسكان والمرافق بسرت سيقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للجهاز التابعة لحكومة الوفاق الوطنى لمراجعتها وتكليف مكاتب هندسية لزيارة المساكن بسرت وضواحيها وتحديد قيمة الأضرار والدمار».

وأشار العبدلي إلى أن إدارة الجهاز حددت سعر المترالمربع فى عام 2012 للمترالمربع بـ«500 دينار» ولكن قدمنا مذكرات للمجلس الرئاسى لارتفاع أسعار العمالة ومواد البناء بحيث يكون سعر المتر المربع للتعويض  1000 دينار.

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