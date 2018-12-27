مجلس الدولة يطالب بفتح تحقيق عاجل في هجوم تراغن

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 27 ديسمبر 2018, 10:29 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة

دان المجلس الأعلى للدولة، الهجوم الذي استهدف اليوم الخميس موقعًا عسكريًا بمنطقة تراغن جنوب البلاد، داعيًا إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها. 

وأشار المجلس في بيان، إلى أنه «يدين بشدة كل أنواع التدخل الأجنبي التي تنتهك سيادة الدولة وأمنها واستقرارها»، داعيًا إلى ضرورة «توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية تحت السلطة التنفيذية الشرعية، وحماية المواطنين من الهجمات المسلحة والتدخلات الأجنبية الناتجة عن الانفلات الأمني، الذي هو نتيجة الاقسام السياسي». 

مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية

وكان الناطق الإعلامي باسم اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة تراغن، خالد شيطاوي، أفاد بإصابة 13 عنصرًا من اللواء العاشر ومقتل المقدم خالد مسعود التابع للكتيبة 181، في هجوم عناصر تشادية صباح اليوم على مقر اللواء.

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