الشويهدي: لم أتمكن من مباشرة مهامي كعضو مجلس تسييري بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 10:08 مساء
عضو المجلس التسييري بنغازي طارق حامد الشويهدي

قال عضو المجلس التسييري بنغازي طارق حامد الشويهدي، إنّه لم يتسلم مهامه حتى الآن لأسباب لا تزال غامضة، بالإضافة إلى اعتراضات على قرار تكليفه من قبل بعض الشخصيات، وفق قوله.

وأشار الشويهدي، في بيان، إلى أنّ «الحكومة والمؤسسات التابعة لها لم تقم بتمكيني من العمل وتنفيذ القرار بدون مخاطبتي بذكر الأسباب حتى الآن».

وأعادت «الحكومة الموقتة» تسمية مجلس بنغازي البلدي إلى مجلس تسييري يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، على أن يمارسوا اختصاصاتهم وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

 إعادة تسمية بلدية بنغازي إلى مجلس تسييري

وأصدرت الحكومة، في 16 أكتوبر الماضي، القرار 671، وسمت: صقر عمران رئيسًا، وعضوية أربعة آخرين، وهم: جازية جبريل اشعيتر، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

لكنّ الشويهدي قال في بيانه اليوم إنّه لم يتمكن من مباشرة مهامه بسبب اعتراض بعض الشخصيات على قرار تكليفه لأسباب متعددة، لكنّه استدرك بأنّ تلك «الاعتراضات لا تمتلك حجية ومنطقية، لكن يجب احترامها فالوظيفة العامة تكليف ومسؤولية وليس تشريفا وغنيمة ويبقى استقرار بنغازي وتناغم نسيجها الهدف الأسمى».

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