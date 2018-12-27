مجلس النواب يطالب بتوحيد الصف للتصدي لعصابات الجنوب

إحدى جلسات مجلس النواب. (بوابة الوسط)

دان مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الخميس موقعًا عسكريًا بمنطقة تراغن جنوب البلاد.

واستنكر المجلس في بيان، بـ«أشد العبارات» الهجوم «الإرهابي الجبان لمرتزقة المعارضة التشادية على مقر اللواء العاشر ببلدة تراغن، والذي راح ضحيته شهيد وعدد من الجرحى، في استمرار لانتهاك هذه العصابات حُرمة التراب الليبي».

مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية

وطالب المجلس أنّ «أبناء الوطن بالوقوف صفًا واحدًا للتصدي لعصابات المرتزقة والجماعات الإرهابية، التي تنتهك تراب الوطن وسيادته، وتستهدف أمن واستقرار البلاد من خلال استباحتها للجنوب الليبي».

وكان الناطق الإعلامي باسم اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة تراغن، خالد شيطاوي، أفاد بإصابة 13 عنصرًا من اللواء العاشر ومقتل المقدم خالد مسعود التابع للكتيبة 181، في هجوم عناصر تشادية صباح اليوم على مقر اللواء.