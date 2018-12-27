وزير الصحة الجديد يُعلن استراتيجية القطاع الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 07:37 مساء
وزير الصحة الجديد المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر

أعلن وزير الصحة الجديد المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر، عن استراتيجية القطاع الطبي التي تعمل وفق خطين لمعالجة الأزمات وبناء استراتيجية طويلة الأمد.

وأشار الوزير فور تسلمه مهامه بعد تكليفه بقرار من المجلس الرئاسي رقم (1692) لسنة 2018، وزيرًا مفوضًا للصحة بحكومة الوفاق الوطني، إلى الظروف والعراقيل والصعوبات التي تواجه الوزارة.

النظام الصحي.. مشاكله وضرورة الإصلاح

وقال إن «القطاع الصحي هو قطاع حيوي وحساس، وإن مسؤولية تقديم الخدمة الجيدة تقع على الجميع باعتبارها سلسلة مترابطة تبدأ بالتخطيط الجيد وتوفير الموارد وتوزيعها على كافة أنحاء الوطن، مرورًا بأداء مقدم الخدمة من طبيب وفني وعنصر تمريض وتنتهي بالوعي الصحي للمواطن».

وأشار إلى أنّ الوزارة ستعمل في مسارين متوازيين، الأول هو معالجة الأزمات القائمة وتلك التي يمكن أن تستجد، أما المسار الثاني فهو بناء استراتيجية طويلة الأمد لتطوير النظام الصحي بما يضمن تنمية مستدامة للقطاع.

وأوضح الوزير أنه سيتم الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف، مؤكدًا الاستعانة بالخبرات العاملة في المستشفيات وإشراكهم في اتخاذ القرار، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمومة والطفولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم