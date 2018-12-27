وزير الصحة الجديد يُعلن استراتيجية القطاع الطبي

وزير الصحة الجديد المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر

أعلن وزير الصحة الجديد المفوض بحكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر، عن استراتيجية القطاع الطبي التي تعمل وفق خطين لمعالجة الأزمات وبناء استراتيجية طويلة الأمد.

وأشار الوزير فور تسلمه مهامه بعد تكليفه بقرار من المجلس الرئاسي رقم (1692) لسنة 2018، وزيرًا مفوضًا للصحة بحكومة الوفاق الوطني، إلى الظروف والعراقيل والصعوبات التي تواجه الوزارة.

النظام الصحي.. مشاكله وضرورة الإصلاح

وقال إن «القطاع الصحي هو قطاع حيوي وحساس، وإن مسؤولية تقديم الخدمة الجيدة تقع على الجميع باعتبارها سلسلة مترابطة تبدأ بالتخطيط الجيد وتوفير الموارد وتوزيعها على كافة أنحاء الوطن، مرورًا بأداء مقدم الخدمة من طبيب وفني وعنصر تمريض وتنتهي بالوعي الصحي للمواطن».

وأشار إلى أنّ الوزارة ستعمل في مسارين متوازيين، الأول هو معالجة الأزمات القائمة وتلك التي يمكن أن تستجد، أما المسار الثاني فهو بناء استراتيجية طويلة الأمد لتطوير النظام الصحي بما يضمن تنمية مستدامة للقطاع.

وأوضح الوزير أنه سيتم الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف، مؤكدًا الاستعانة بالخبرات العاملة في المستشفيات وإشراكهم في اتخاذ القرار، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمومة والطفولة.