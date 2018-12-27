المغرب تقترح على الوفاق استقبال جرحى تفجير طرابلس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 27 ديسمبر 2018, 07:07 مساء
سيارة إطفاء عند مبنى وزارة الخارجية في طرابلس بعد الهجوم الإرهابي. (الإنترنت)

أبدت المغرب استعدادها لاستقبال جرحى الانفجار الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بطرابلس وعلاجهم بالمستشفيات المغربية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، إن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة قدّم تعازي بلاده لنظيره بحكومة الوفاق محمد سيالة الذي أجرى اتصالاً هاتفياً معه.

وأكد بوريطة استعداد المملكة المغربية لاستقبال جرحى الانفجار وعلاجهم بالمستشفيات المغربية، موضحًا أن موقف الرباط راسخ في دعم ومؤازرة ليبيا في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي تواجهه.

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وفي وقت سابق نفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، وجود مواطنة مغربية ضمن الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي بعدما راجت معلومات في المغرب عن جنسية الضحية الثالثة.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وخرج معظم المصابين من المصحات في طرابلس، فيما نقلت موظفة بالوزارة إلى تونس لتلقي العلاج اللازم.

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