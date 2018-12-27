المجلس الرئاسي يُعلّق على هجوم تراغن

شعار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الخميس موقعًا عسكريًا بمنطقة تراغن جنوب البلاد.

واستنكر المجلس في بيان عبر صفحة حكومة الوفاق على «فيسبوك»، بـ«أشد العبارات» الهجوم الذي قامت به عصابات من المرتزقة بمنطقة تراغن، مقدمًا «أحرّ التعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة الجريمة البشعة، ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين».

وذكر البيان أنّ «الاعتداء الغادر يستهدف أمن واستقرار البلاد، ويعتبر انتهاكًا للسيادة وبما يستدعي الاستجابة لدعوتنا المتكررة للإسراع بتوحيد الصف والجهود وكل القوى العسكرية».

مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية

وتابع البيان: «ليكن الجنوب الليبي هو البداية لمواجهة الإرهابيين والمرتزقة مجتمعين، إلى أن يتم القضاء عليهم وتخليص البلاد من شرورهم».

واختتم الرئاسي: «على الإرهابيين والمرتزقة وكل من يحاول العبث باستقرار بلادنا أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب، ولن يجدوا مكانًا آمنًا في ليبيا».

وكان الناطق الإعلامي باسم اللواء العاشر التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة تراغن، خالد شيطاوي، أفاد بإصابة 13 عنصرًا من اللواء العاشر ومقتل المقدم خالد مسعود التابع للكتيبة 181، في هجوم شنته عناصر تشادية صباح اليوم على مقر اللواء.