معيتيق يبحث مع عميد العزيزية ملف التعويضات وتفعيل المشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 05:52 مساء
النائب أحمد معيتيق يلتقي رئيس المجلس البلدي التسييري لبلدية العزيزية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الخميس، رئيس المجلس البلدي التسييري لبلدية العزيزية المكي عياد أغنية، وأعيان المنطقة الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعوق سير عمل البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

وأكد المكي، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، ضرورة حلحلة ملف تعويضات المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جرّاء الاشتباكات التي شهدتها البلدية خلال السنوات الماضية.

بدوره شدد معيتيق، على ضرورة تفعيل المشروعات الواقعة في نطاق البلدية وإدراج المشاريع الجديدة ضمن خطط الوزارات للعام 2019، بالإضافة إلى جبر الضرر للمواطنين بداية العام المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم