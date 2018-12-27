معيتيق يبحث مع عميد العزيزية ملف التعويضات وتفعيل المشروعات

النائب أحمد معيتيق يلتقي رئيس المجلس البلدي التسييري لبلدية العزيزية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الخميس، رئيس المجلس البلدي التسييري لبلدية العزيزية المكي عياد أغنية، وأعيان المنطقة الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعوق سير عمل البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

وأكد المكي، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، ضرورة حلحلة ملف تعويضات المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جرّاء الاشتباكات التي شهدتها البلدية خلال السنوات الماضية.

بدوره شدد معيتيق، على ضرورة تفعيل المشروعات الواقعة في نطاق البلدية وإدراج المشاريع الجديدة ضمن خطط الوزارات للعام 2019، بالإضافة إلى جبر الضرر للمواطنين بداية العام المقبل.