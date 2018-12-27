بلدي وادي البوانيس يدين خطف سائقي شاحنات الوقود بوادي الشاطئ

شاحنات وقود. (لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي - بني وليد)

دان المجلس البلدي بوادي البوانيس خطف سائقي شاحنات نقل الوقود القادمة من مصراتة في وادي الشاطئ أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، في بيان صادر عنه اليوم، إن ما حدث لسائقي الشاحنات المحملة بالوقود هو عمل إجرامي، لا يمت للعرف والتقاليد والأخلاق التي يتمتع بها سكان منطقة فزان، ولا يحسب عليهم، مشيرًا إلى أن «من قام بهذا العمل الإجرامي ليس له هدف سوى حرمان المواطنين بهذه المنطقة من توفير الوقود، ليتمكن من ابتزازهم واستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف».

وأضاف البيان أن «المجلس البلدي لبلدية وادي البوانيس يستنكر هذا العمل الإجرامي، ويعتبره استهزاء وسخرية بالحكومة وأجهزتها الأمنية والقضائية».

وطالب، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والنائب العام بالإيعاز لجميع الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالقبض على هؤلاء المجرمين وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم.