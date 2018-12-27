وزير الحكم المحلي يبحث مع بعض النشطاء تطوير المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 03:50 مساء

بحث وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، مع بعض النشطاء، العديد من النقاط التي تهم مناطق الجنوب بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الطاهر، بعض النشطاء، بحضور وكيل وزارة التخطيط بعدد من مكونات الجنوب، المتمثلة في عضو لجنة التواصل بالغريفة بالمؤسسة الوطنية للنفط مندوب مكتب العمل بالغريفة، وعدد من أعيان منطقة وادي الآجال، وعميد بلدية أوباري، ومسؤول من شركة الخدمات العامة بأوباري، ومستشار شؤون قبائل الطوارق رئيس لجنة العلاقات بالمجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجنوب.

تناول اللقاء العديد من النقاط التي تهم مناطق الجنوب بشكل عام، لمعالجة العديد من المشاكل والمختنقات، وإصدار العديد من القرارات بشأن تنمية وتطوير المنطقة الجنوبية، التي من شأنها الرفع بالمستوى الخدمي للمواطن والبلديات بالجنوب الليبي، وفقا لما نشرته الوزارة.

وأكد الوزير أن معالجة المشاكل، لا تأتي إلا بتكاتف الجهود من الجميع بالمنطقة، ونبذ النزاع والصراعات وتزويد الوزارة بالمقترحات التي من شأنها تنمية وخدمة أهل الجنوب، لدراسة مدى جدوى أهميتها والأخذ بها للصالح العام.

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