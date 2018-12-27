محافظ «المركزي» يبحث تنسيق الاستحقاقات الوطنية القادمة مع «الداخلية»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 27 ديسمبر 2018, 02:45 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. (صورة من داخلية الوفاق)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه، اليوم الخميس، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين المصرف ووزارة الداخلية، في سبيل توفير متطلبات الأمن الشامل، واستعدادًا للاستحقاقات الوطنية القادمة.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في أكتوبر الماضي، مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، لبحث جملة من المواضيع بينها أهم المختنقات التي تواجه الوزارة.

من جانبه أعرب الكبير عن استعداد مصرف ليبيا المركزي لدعم وزارة الداخلية والتعاون مع أجهزتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وعقب التفجير الذي استهدف وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية المفوض أن الترتيبات الأمنية التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لم تطبق حتى الآن، موضحًا أن الجهات المسؤولة عن تنفيذها تحتج بالمشاكل المالية.

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